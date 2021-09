Von der Leyen: “Contro Covid Ue ha agito unita"

Alto Adige, 71 casi su 5.114 tamponi e nessun decesso

In Alto Adige sono 71 i nuovi casi di Covid-19 su 5.114 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi per un dato complessivo che resta di 1.189 vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Stabile il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale, 25 nei normali reparti ospedalieri e 7 in terapia intensiva. Le nuove positività sono state 45 su 837 tamponi molecolari esaminati e 26 su 4.277 test antigenici.