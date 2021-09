Vezzali: "Obiettivo impianti al 100% quanto prima"

Malagò: "Senza 100% capienza stadi integrare ricavi club"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione del Bocconi Sport Center, a Milano sul ritorno alla capienza completa negli stadi: " E' indispensabile che risponda il Governo, non mi sostituisco a un ruolo che non è il mio, ma mi sembra evidentissimo che il mondo dello sport lo richieda, soprattutto se c'è il rispetto delle prescrizioni, come del resto succede all'estero. Se questo non può accadere c'è solo una soluzione: integrare i ricavi che uno perde per strada. Non si può giocare ad armi impari rispetto agli altri, le società non ce la fanno, hanno già problemi enormi dovuti a quello che è successo negli ultimi 18 mesi. O si dà la possibilità di ottenere il 100% oppure quello che non si riesce a ottenere con la capienza si deve integrare".