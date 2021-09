Vaccino: al via terza dose per i soggetti fragili

Figliuolo: "Ai diffidenti del vaccino dico, informatevi dai medici"

"Voglio fare un appello a chi è un po' diffidente verso il vaccino: informatevi con chi è stato in prima linea, dai medici, dai sanitari, da chi ha visto la sofferenza da vicino del Covid: abbiamo avuto oltre 130mila morti per Covid, e molti anche oggi soffrono dei postumi del Long Covid portando sulla propria pelle i segni del Covid. Per questo dico: si tratta di fare una scelta, una libera scelta, nessuno vi può obbligare, ma informatevi". E' l'appello lanciato oggi dal Commissario per l'emergenza gen. Francesco Paolo Figliuolo nel corso della sua visita all'Hub vaccinale di Villorba, nel trevigiano, per l'avvio della campagna per la terza dose di vaccino nei soggetti fragili.