Via libera del Comitato tecnico scientifico all'ampliamento della capienza per gli impianti sportivi all'aperto (al 75%) e al chiuso (al 50%) in zona bianca per le persone munite di green pass. Il sottosegretario Vezzali: "Lo sport all'aperto con il 75% degli spettatori e al chiuso con il 50%: un altro importante passo nel percorso verso la normalità. Grazie al Cts per aver dato fiducia. Ora, con l'apporto responsabile di tutti, andiamo avanti e lavoriamo per arrivare quanto prima al 100%".