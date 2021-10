Vezzali: "Ok Cts a estensione capienza piscine"

Figliuolo: “Attesa pronuncia Ema su terza dose, noi pronti”

"Oggi si riunirà l'Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) e dirà qualcosa sulla terza dose. Sappiamo che in Usa la stanno facendo dagli over 65 e anche in Francia, noi aspettiamo e poi daremo indicazioni: le dosi ci sono e andremo spediti. Sto aspettando cosa dicono gli scienziati". Lo ha detto il commissario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, parlando della possibilità di allargare la platea dei destinatari della terza dose di vaccino anti-Covid.