Vaccini, ieri somministrate 69 mila prime dosi

Boom di green pass scaricati negli ultimi due giorni

E' boom di green pass scaricati negli ultimi due giorni, a ridosso della scadenza di ieri, data dell'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde nei posti di lavoro. Ieri i download sono stati 867.039, nuovo record negli ultimi tre mesi, ritoccando quello stabilito il giorno prima di 860.094. Numeri molto superiori alla media dei download delle ultime settimane, che oscillava tra i 4 e i 500mila al giorno. Sono i dati forniti dal portale del Governo per scaricare i pass. Un boom legato al forte aumento dei tamponi: 635.827 sono i green pass scaricati ieri dopo un tampone negativo, a fronte di 208.831 emessi per avvenuta vaccinazione. Non a caso ieri il bollettino quotidiano sui contagi ha fatto segnare il nuovo record di tamponi registrati in un solo giorno, 506.043, un numero destinato ad aumentare. Nel complesso, il numero di certificati scaricati dallo scorso giugno sfiora ormai i 100 milioni, attestandosi a 99.821.961.