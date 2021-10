Nata come una deroga legata alla pandemia e successivamente prorogata, la possibilità di usufruire di cinque cambi nel corso di un match diventerà presto una regola permanente: il via libera dai "Panels" dell'Ifab

Le 5 sostituzioni rimarranno un'opzione permanente. È la raccomandazione che i "Panels", cioè i comitati consultivi dell'Ifab (l'International Board, l'unico organismo che può cambiare le regole del gioco) hanno fatto in vista dell'assemblea preparatoria di novembre e soprattutto della riunione annuale dell'Ifab di marzo 2022, quando verranno messi nero su bianco i cambiamenti al regolamento che entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione. Quella che notoriamente era nata come una deroga legata alla pandemia e che era stata già prorogata diventerà dunque la regola. 5 cambi da distribuire su tre pause ("slot"), più un altro cambio e un altro slot in caso di supplementari, sempre non contando tra gli slot gli intervalli tra i tempi.