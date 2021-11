Gravina: "Aspettiamo ok per 100% Italia-Svizzera"

Belgio, più 36% contagi tra 25 e 31 ottobre

Sono circa 7.750 i casi quotidiani di Covid-19 e una ventina i decessi giornalieri riportati nella settimana dal 25 al il 31 ottobre secondo i dati distribuiti dall'Istituto Superiore di Sanità del Belgio. Lo riporta l'agenzia di stampa Belga. In aumento anche il numero dei test che salgono del 25%. L'aumento dei contagi segna un dato superiore del 36% rispetto alla settimana precedente, aumentati del 31% anche i ricoveri ospedalieri. Secondo i dati distribuiti dall'istituto infatti gli ospedali del Belgio stanno attualmente curando 1.858 pazienti affetti da Covid-19, di cui 343 in terapia intensiva. I dati della settimana tra 25 e il 31 ottobre mostrano anche un aumento dei decessi del 31% rispetto alla precedente, in tutto i decessi in Belgio da inizio pandemia sono ora 26.083. Per quanto riguarda la campagna vaccinale invece, stando all'istituto, l'87% degli adulti in Belgio ha ricevuto almeno una dose del vaccino.