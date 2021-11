Baviera, green pass e mascherine Ffp2 nei luoghi chiusi

Nuove restrizioni anti contagio entrano in vigore in Baviera, uno dei land più colpiti dalla ripresa dei contagi di covid-19 in Germania. Da oggi per entrare in locali al chiuso come i ristoranti serve il green pass per provare di essere vaccinati o guariti. Per gli altri è richiesto un test molecolare, quello rapido non è sufficiente. In molti luoghi chiusi bisogna inoltre portare la mascherina Fpp2.