Germania, 1 positivo e 5 giocatori in quarantena

Bierhoff: "Stiamo incrementando misure anti-Covid"

"Il numero di contagi da Coronavirus è in aumento a livello nazionale, e anche se questa positività spiace alla vigilia di due partite di qualificazione ai Mondiali, la salute viene prima: per questo stiamo incrementando le misure anti-Covid". Lo ha detto Oliver Bierhoff, direttore delle squadre nazionali della Germania, dopo la positività di un giocatore che ha fatto scattare la quarantena nel ritiro per lui e altri quattro compagni. "Il nostro giocatore è asintomatico - ha concluso Bierhoff - Il nostro augurio è per una pronta guarigione".