Futsal, Serie A: domenica doppio match su Sky

Dopo un fine settimana interamente dedicato alle donne, torna il consueto doppio appuntamento targato Sky all'Emilia Romagna Arena con la novità della trasmissione in diretta, alle ore 11, anche della sfida del femminile. Ad affrontarsi sul 40x20 di Salsomaggiore Terme saranno Granzette e Athena Sassari che stanno vivendo un inizio di stagione diametralmente opposto: se le ragazze di Marzuoli occupano stabilimente i piani alti della classifica, per le sarde di Monti finora l'unico acuto risale allo scorso 7 novembre contro il Bisceglie.

In campo maschile toccherà a due formazioni che mancano l'appuntamento con la vittoria da cinque e due turni: L84 e Meta Catania Bricocity promette spettacolo. Impegno sulla carta agevole per il Syn-Bios Petrarca, a caccia del decimo successo consecutivo contro il Real San Giuseppe. Grande attesa per il derby di Avellino tra la Sandro Abate e il Napoli, big match di giornata Futsal Pescara-Italservice Pesaro. Chiudono il programma Cormar Polistena-Ciampino Aniene, Feldi Eboli-Opificio 4.0 CMB Matera, Olimpus Roma-Vitulano Drugstore Manfredonia e Todis Lido di Ostia-Came Dosson.