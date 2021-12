F1, Williams: CEO Jost Capito positivo al Covid-19

Speranza: "Incidenza sale a 146 casi su 100mila in 7 giorni, meno di Stati vicini"

"I numeri dell'Italia sono in questo momento più bassi rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei e in particolare di alcuni Paesi confinati con il nostro. Ieri l'incidenza nazionale su 7 giorni in Slovenia era di 786 casi su 100mila abitanti, in Austria di 904 casi, in Svizzera di 583 casi, in Germania di 485 casi, in Francia 319 casi. Il dato dell'Italia nell'ultimo report dell'Iss è di 125 casi su 100mila abitanti ogni 7 giorni, mentre gli ultimi dati, aggiornati a questa notte, dicono che la cifra sale a 146 casi su 100mila abitanti. C'è quindi una differenza tra il nostro Paese e gli altri". Lo ha precisato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera.