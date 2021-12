Il fuoriclasse argentino a France Football: "Essere considerato tra i più grandi della storia è più che sufficiente. Non avrei mai pensato di poter vincere per sette volte in carriera un premio così importante. La rivalità con Cristiano Ronaldo è stata meravigliosa, ha aiutato entrambi a crescere nelle rispettive carriere" PALLONE D'ORO, TUTTI I VINCITORI. FOTO Condividi

"Non mi importa se sono il migliore o meno. Essere considerato tra i più grandi della storia è più che sufficiente". Parola di Leo Messi dopo la vittoria del settimo Pallone d'Oro in carriera. Il fuoriclasse argentino racconta in un'intervista a France Football le sue emozioni per l'ennesimo traguardo personale raggiunto in carriera: "Non avrei mai pensato di poter vincere per sette volte questo premio".

"Con Cristiano Ronaldo rivalità che ha fatto crescere" A proposito di Pallone d'Oro, appare inevitabile il duello con Cristiano Ronaldo ai tempi del Barcellona e del Real Madrid: "Con lui c'è stata una forte rivalità in Spagna, durata diversi anni - ammette Messi - e secondo me è stato meraviglioso perché ci ha aiutato a crescere entrambi nelle rispettive carriere. Ma non credo che avessimo i fari puntati l'uno sull'altro. Volevo solo superare me stesso per essere migliore giorno per giorno e non migliore degli altri".