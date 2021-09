Dopo 151 presenze con l'Argentina, Leo Messi lo scorso luglio è riuscito a vincere il primo trofeo con la Seleccion: la Copa America. Un trionfo che ha consentito all'argentino di riempire una casella vuota nel suo palmares e di vivere quello che la pulce definisce un sogno: "L'avevo sognato così tanto che non capivo bene cosa stesse succedendo - spiega Messi a Espn Argentina - È stato un momento spettacolare, ora quando vedo le foto mi diverto ancora di più perché in quegli attimi ero totalmente perso, paralizzato". La vittoria della Copa America ha consentito a Messi anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa per le critiche ricevute dall'albiceleste nei mesi precedenti: "Una parte dei media ci ha trattato come falliti - aggiunge - dicevano che non sentivamo la maglia e che non dovevamo più giocare con la Seleccion. Ma è difficile vincere un Mondiale o la Copa America. Ora non dobbiamo sentirci i migliori del mondo: bisogna ricominciare con umiltà e lavoro, dando sempre il massimo. Non siamo né i peggiori quando perdiamo né i migliori quando vinciamo. L'importante è essere soddisfatti di aver dato tutto".