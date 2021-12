Una copertina ovviamente dedicata al trionfo dell’Italia agli Europei , che fa da apertura a 832 pagine che spaziano attraverso tutti gli avvenimenti del calcio dell’ultimo anno solare, fotografando ancora una volta la situazione di questo sport in Italia e nel resto del mondo.

È stato l’anno degli Europei, senza dubbio. E proprio da qui, dall’immagine degli Azzurri in festa a Wembley e dal ct Roberto Mancini con in mano la coppa, che parte l’Almanacco Illustrato del Calcio 2022 pubblicato da Panini.

Panini ha scelto quindi questo torneo come tema principale attorno a cui costruire l’annuale edizione del suo celebre Almanacco Illustrato del Calcio, arrivato ormai all’edizione numero 81. Non solo la copertina, ma anche tutta una sezione dedicata ai Campionati Europei , con le rose delle squadre partecipanti, le varie statistiche e le schede di tutte le partite.

L’impresa di Wembley è stato immancabilmente l’evento focale del 2021 calcistico, con il ritorno dell’Italia alla conquista di un titolo che mancava dal 1968 , e che è seguito non solo alla mancata qualificazione azzurra ai Mondiali del 2018, ma anche al rinvio di un anno degli Europei a causa della pandemia.

I contenuti dell’Almanacco Illustrato del Calcio 2022

l’Almanacco Illustrato del Calcio 2022 conferma la struttura delle ultime uscite di Panini, con un cuore dedicato al calcio italiano, con tutti i dati dei campionati professionistici, le rose aggiornate delle squadre di Serie A, B e C, e le schede di tutti calciatori. C’è anche un importante ritorno, quello delle immagini dei giocatori di ogni squadra schierati per la foto di rito.

Non mancheranno ovviamente le sezioni relative alla Nazionale, alla Coppa Italia e alle statistiche generali, che coprono un campo che va dalla massima serie fino alla Serie D, la prima categoria dilettantistica italiana.

Si conferma anche lo spazio per il calcio femminile, ormai presente fin dal 2020, con tutte le partite della Nazionale aggiornate e l’elenco delle gare della scorsa stagione. Ma ci sarà ovviamente ampio spazio anche per il calcio internazionale, in particolare con le competizioni europee, che da quest’anno hanno visto l’aggiunta della novità della Conference League.

L’Almanacco Illustrato del Calcio 2022 di Panini, disponibile dal 9 dicembre nelle edicole, si conferma anche quest’anno uno strumento d’informazione fondamentale per gli appassionati di calcio in Italia.