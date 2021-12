Per la prima volta nella storia della MLS una squadra di New York vince il titolo. Sono i New York City che hanno vinto il campionato statunitense battendo in finale, ai calci di rigore, i Portland Timbers . Un successo storico per la franchigia che ha fatto il suo esordio nella Major League Soccer soltanto nel 2015, guidata oggi in panchina dal norvegese Ronny Deila, al primo titolo negli USA dopo quelli conquistati in patria con lo Strømsgodset e in Scozia con il Celtic.

La cronaca del match

Al Providence Park di Portland l'equilibrio tra le due formazioni dura quaranta minuti. A sbloccare il risultato sono i New York City: calcio di punizione laterale battuto dall'ex Atalanta Maxi Moralez, colpo di testa di Castellanos che batte Clark, non perfetto nell'intervento. Per l'argentino, classe 1998, è il ventitreesimo gol stagionale. La risposta di Portland arriva a tempo quasi scaduto. È il 94° minuto quando Felipe Mora insacca alle spalle di Johnson al termine di un azione insistita, contesta dai newyorkesi per un presunto fallo ai danni di Chanot. La partita si prolunga ai supplementari e poi ai calci di rigore dove sale in cattedra il portiere di New York Johnson. Il capitano dei pigeons para i primi due rigori di Portland, calciati da Mora e Valeri. Il penalty decisivo lo segna Alexander Callens, regalando così il titolo ai New York City. È il terzo trofeo in carriera, invece, per una ex conoscenza della Serie A come Maxi Moralez. El Frasquito, che ha indossato la maglia dell'Atalanta tra il 2011 e il 2016 giocando 148 partite, è approdato a New York nel 2017, dopo la parentesi di un anno in Messico con il Leon. Una stagione ricca di soddisfazioni per Maxi Moralez che, oltre ad aver messo a segno tre gol, ha realizzato 14 assist.