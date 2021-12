55 anni da compiere a febbraio e la voglia di un ragazzino, l'attaccante giapponese (ex Genoa) svela: "Voglio giocare ancora, ho ricevuto molte offerte. Sceglierò la soluzione migliore per me" Condividi

Nel confronto con lui, anche Zlatan Ibrahimovic e il suo celebre motto dell’eterna giovinezza calcistica in stile Benjamin Button, rischia di essere fuori luogo. Perché se c’è un vero e proprio "Highlander" del pallone quello è senza dubbio il giapponese Kazuyoshi Miura, in patria conosciuto come "King Kazu". 55 anni il prossimo 26 febbraio, l’attaccante – che detiene il record di calciatore più anziano ad aver giocato nella prima divisione giapponese dopo la presenza con lo Yokohama FC della scorsa stagione – non ha alcune intenzione di ritirarsi, anzi non vede l’ora di tornare a indossare gli scarpini. E le offerte, secondo quanto ammesso dallo stesso Miura all’agenzia Kyodo News, non mancano di certo. Sarebbero infatti ben otto i club pronti a ingaggiarlo, dopo che lo Yokohama FC – squadra in cui ha giocato per 17 stagioni consecutive – è retrocesso in seconda divisione, la J2, e gli ha offerto un rinnovo che però non sembra intenzionato ad accettare: "Sto ricevendo molte chiamate dai club che aspirano a conquistare la promozione. Sarà un lavoro duro scegliere con chi giocare, voglio capire quale sia la soluzione migliore per me", le parole di Miura. A interessarsi a lui sarebbe club di seconda e terza divisione giapponese, la J3.

È stato il primo giapponese a giocare in Serie A approfondimento Fanta-meteore: anche voi avevate puntato su loro? 54 anni e ben 36 stagioni da professionista, Kazu Miura ha ancora voglia di provare nuove emozioni in campo. Nella sua lunghissima carriera c’è anche una tappa in Italia A: l’attaccante è stato infatti il primo giapponese a giocare nella nostra Serie A, indossando la maglia del Genoa nella stagione 1994-1995. Un’annata che lo visto scendere in campo in campionato in 20 occasioni (anche una presenza in Coppa Italia), con un solo gol realizzato ma nella gara più attesa dai tifosi rossoblù, il derby contro la Samp (perso comunque dal Genoa per 3-2). La sua avventura italiana però viene ricordata più per i clamorosi errori sotto porta che per il resto.