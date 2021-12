Pelé dimesso, Natale a casa per il brasiliano

La leggenda brasiliana, dopo aver annunciato le sue dimissioni dall'ospedale, ha pubblicato un post sorridente sui social network accanto alla moglie Marcia Aoki: "Spero stiate vivendo momenti di amore proprio come me"

Un Natale trascorso nella sua casa di Guaruja, sulla costa di San Paolo, per Pelé, che dopo aver annunciato le sue dimissioni dall'ospedale, nel quale era stato sottoposto a un ciclo di chemioterapia per un tumore al colon, è apparso sui social per augurare buone feste a tutti i suoi followers: "Oggi spero che stiate vivendo momenti di amore, pace e unione, proprio come me. Buon Natale amici miei", ha scritto Pelé accanto all'immagine nella quale è abbracciato alla moglie Marcia Aoki.