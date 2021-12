Con 387 voti a favore, giovedì mattina la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi , campione del mondo 1982 scomparso lo scorso 9 dicembre 2020 a 64 anniper un tumore ai polmoni. " Sono commossa, è una notizia che mi rende felice ", ha commentato Federica Cappelletti, moglie di Pablito. "Spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all'intitolazione a Paolo dello stadio di Roma. È un eroe nazionale, che quarant'anni fa è stato capace di unire tutta la nazione e lo sta facendo anche adesso che non c'è più . Al calcio, italiano e mondiale, Paolo ha dato molto, quindi si tratta di un riconoscimento meritato".

La proposta lanciata da Gravina

Una proposta nata da Gravina, che qualche settimana fa aveva lanciato la proposta: "Abbiamo avviato un percorso di riconoscenza per Paolo come memoria storica – aveva dichiarato il presidente della FIGC. Gli abbiamo già intitolato la nostra sala del consiglio federale e mi piacerebbe dedicare a lui anche il Salaria Sport Village a Roma. Inoltre sarebbe bello se anche lo stadio Olimpico, sempre a Roma, portasse il suo nome. Non è facile ma sarebbe un gesto straordinario".