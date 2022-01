Definita la lista dei tre candidati al gol più bello dell'anno: in lizza Erik Lamela, Mehdi Taremi e Patrik Schick. Chi vincerà erediterà il riconoscimento dall'attaccante del Tottenham Heung-Min Son. Cerimonia di premiazione in calendario il 17 gennaio a Zurigo GLI 8 GOL SCARTATI IN VISTA DELLA FINALISSIMA Condividi

Tre gol strepitosi si sfidano per il premio della rete più bella del 2021. La FIFA Ha annunciato i finalisti del Puskas Award, riconoscimento assegnato al calciatore o alla calciatrice che abbia realizzato il gol più bello dell'anno. Erano 11 i centri in lizza per entrare sul podio, divisi tra rovesciate, scorpioni e prodezze da lontano. La certezza è che il premio resterà nel calcio europeo. In finale sono infatti arrivate la rete realizzata con la rabona da Erik Lamela del Tottenham nel ko per 2-1 sul campo dell'Arsenal del 14 marzo, la rovesciata di Mehdi Taremi del Porto, che valse la vittoria contro i futuri campioni d'Europa del Chelsea (qualificati in semifinale grazie al risultato dell'andata) il 13 aprile, e il gol da centrocampo dell'attaccante ceco Patrik Schick contro la Scozia negli Europei lo scorso 14 giugno.

Nel 2020 toccò a Son vedi anche Son, gol più bello del 2020: l'analisi di Di Canio Le votazioni per accedere al podio si sono chiuse venerdì 17 dicembre 2021 e il vincitore sarà premiato il 17 gennaio a Zurigo. Chi vincerà erediterà il riconoscimento dall'attaccante del Tottenham Heung-Min Son, vincitore del Puskas Award 2020. La rete del momentaneo 3-0 segnata dal sudcoreano degli Spurs nel match della Premier League 2019/20 contro il Burnley - poi terminato 5-0 per gli Spurs - era stata proclamata la più bella in assoluto del 2020. Una cavalcata incredibile quella di Son, partito dalla propria area e arrivato a concludere dopo aver seminato il panico tra gli avversari al termine di un coast to coast lungo 78 metri.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie