Un gol decisivo, allo scadere dei tempi supplementari, che regala la Supercoppa italiana all'Inter. Alexis Sanchez continua a essere decisivo per i nerazzurri, anche non partendo da titolare. La sua gioia esplode dopo la rete e nel post partita: "I campioni sono così, fanno cose che altri non fanno e oggi è stato così, mi sentivo in forma, pensavo di giocare, il mister ha scelto così ma oggi avevo fame di vincere qualcosa". Poi una riflessione sulla squadra, che conquista il primo titolo stagionale e ora ha davanti altri obiettivi, magari proprio con un maggiore impiego del cileno: "Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta, dobbiamo pensare in grande. Io ho sempre detto che sono un leone in gabbia, più gioco e più sono un mostro, poi le scelte sono del mister. Spero che questo gol faccia diventare ancora più forte la squadra"