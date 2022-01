Pierre Emerick Aubameyang dell'Arsenal, Axel Meyé dell'Ittihad Tanger e Mario Lemina del Nizza (ed ex Juve) non hanno preso preso parte all'ultima partita di Coppa d'Africa tra Gabon e Ghana. Il motivo dell'esclusione dei tre dal match, pur essendosi negativizzati dal Covid, è stato ufficializzato dalla stessa federazione calcistica del Gabon con una nota su Twitter: "Secondo la commissione medica della CAF (il massimo organo di governo calcistico del continente) Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina, pur risultati negativi al Covid, non hanno potuto prendere parte alla partita. Gli esami mostrerebbero lesioni cardiache. La CAF non ha voluto correre rischi".