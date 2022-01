A settembre James Rodriguez si è trasferito all'Al Rayyan, squadra che partecipa alla Qatar Stars League, massima serie del campionato qatariota. Un colpo importante per questo club, attualmente all'ottavo posto in classifica con l'obiettivo di risalire in posizioni più importanti. Ma, oltre che per le giocate in campo, il colombiano ha fatto parlare di sé per un gesto eroico, che ha contribuito a salvare la vita a un avversario. Si tratta di Ousmane Coulibaly, difensore maliano che milita nell'Al Wakrah. Quest'ultimo, intorno al 40' del primo tempo, si è accasciato a terra, spaventando gli altri calciatori presenti in campo e tutti gli spettatori che erano allo stadio.