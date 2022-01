A 88 anni è morto Francisco Gento, ex ala del Real Madrid. Considerato uno dei più grandi calciatori spagnoli di ogni epoca, è l'unico ad aver vinto sei Coppe dei Campioni. Il club in una nota ufficiale: "Rappresenta tutti i nostri valori, è stato e continuerà ad essere un punto di riferimento"

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Francisco 'Paco' Gento, leggenda del Real Madrid. E' stato lo stesso club ad annunciare la morte dell'ex campione, che aveva 88 anni. Gento è stata una delle più grandi figure del calcio spagnolo e non solo. Si tratta dell'unico calciatore ad avere vinto in carriera per sei volte la Coppa dei Campioni. Insieme con Paolo Maldini è uno dei due giocatori che hanno disputato 8 finali della massima competizione europea (il milanista si è fermato a 5 successi). Ha giocato con la maglia del Real Madrid tra il 1953 e il 1971: in 18 stagioni ha giocato 600 partite, segnato 182 gol e vinto 24 titoli: 6 Coppe dei Campioni, 12 Leghe, 2 Coppe di Spagna, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del Mondo Piccolo e 2 Coppe latine.

I numeri con la Spagna

Francisco Gento ha indossato la maglia della Nazionale spagnola in 43 partite. Occupa, insieme al cannoniere francese Just Fontaine, il 30° posto della speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata da IFFHS.