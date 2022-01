Juventus, Mattia Perin positivo: è in isolamento

Simulavano vaccinazioni in cambio di soldi: arrestati

Simulavano la somministrazione di vaccinazioni anti Covid, disperdendo le dosi in un batuffolo di ovatta, in cambio della consegna di 150 euro da parte dei pazienti che così ottenevano il green pass. Due dipendenti della Asl Napoli 1 Centro, impegnati in un hub vaccinale di Napoli in qualità rispettivamente di infermiere e operatore socio sanitario, sono stati arrestati dai militari del Nas di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli. I reati contestati sono corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, peculato e falso in atto pubblico. Sono oltre 30 i casi emersi di persone, reclutate dall'operatore socio sanitario, che previa consegna di 150 euro "ricevevano" una vaccinazione in realtà mai avvenuta da parte dell'infermiere.