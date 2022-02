Mondo Gol, stasera alle 19 su Sky Sport 24

Nuovo appuntamento oggi alle 19 con Mondo Gol, la rubrica di calcio internazionale in onda su Sky Sport 24. In compagnia di Gianluigi Bagnulo, Dario Massara e Anne Laure Bonnet si parlerà di Bundes, Ligue 1 e anche di Coppa d'Africa. Non mancate!

I GOL PIU' BELLI VISTI SU SKY SPORT NEL WEEKEND