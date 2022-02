Messi di nuovo ai Newell's. Un sogno diventato realtà, o più semplicemente un miraggio, per ora. Il nome è lo stesso, la maglia è quella dei leprosos con cui un Leo bambino segnò qualcosa come 234 gol dal 1994 al 1999. Il numero anche, il 10. Ma a indossarlo è Joaquin Messi, diciannovenne presto in campo con la divisa rossonera nella Copa Libertadores Under 20 organizzata da Conmebol. Un ritorno ancora mai avvenuto quello di Leo. E per cui tutti dovranno attendere. Dopo la morte di Maradona indossò quella maglia che anche il grande Diego aveva vestito in carriera. I tifosi - nei giorni del suo possibile addio al Barcellona nel 2020 (poi rimandato di un anno) - erano scesi per le strade di Rosario chiedendo a gran voce un rientro alle origini.