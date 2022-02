Forlan di nuovo in campo: giocherà in Uruguay

La carriera di Forlan

L’ultima tappa con gli scarpini ai piedi per Forlan risaliva a tre anni fa con il Kitchee, club di Hong Kong. Esperienza archiviata con 5 reti in 7 presenze, che concludeva però una carriera impreziosita da 257 reti, con la vittoria di due titoli di capocannoniere della Liga con Villarreal e Atletico Madrid e di due edizioni della Scarpa d’Oro. Con la sua nazionale Forlan ha ottenuto un quarto posto nel Mondiale 2010 ed è diventato il terzo cannoniere di tutti i tempi della Celeste con 36 gol in 112 partite. Dopo gli esordi in patria con l’Independiente, Forlan è arrivato in Europa nel 2002, quando il Manchester United acquistò l’attaccante allora 23enne. Dopo 17 reti in 98 presenze con i Red Devils, nel 2004 è passato in Spagna: al Villarreal l’attaccante ha incrementato la sua media realizzativa, con 59 gol in 128 partite. Proporzioni rispettate anche nel quadriennio trascorso dal 2007 al 2011 con l’Atletico Madrid: in coppia con Sergio Aguero realizza 96 reti in 198 partite e vince la Supercoppa europea nel 2010 contro l’Inter. Proprio il club nerazzurro lo ingaggia nel 2011 al posto del partente Eto'o ma l’esperienza italiana si chiuderà senza squilli e con due reti in 20 presenze. Dopo l’Italia, Forlan è passato per Brasile e Giappone prima di tornare in patria al Peñarol e tentare le esperienze in India e a Hong Kong. Dopo aver tentato la carriera da allenatore con Peñarol e Atenas SAD, esperienze concluse con due esoneri, ora ci riprova al centro dell’attacco. L’ Old Boys & Old Girls Club lo attende.