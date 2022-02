Dopo la sconfitta di Abu Dhabi nella finale del Mondiale del Club contro il Chelsea, a San Paolo, in Brasile, alcuni tifosi del Palmeiras si sono scontrati tra loro e con le forze dell'ordine: c'è una vittima, deceduta in ospedale nella notte dopo una ferita d'arma da fuoco. Arrestato il presunto assassino

In Brasile un tifoso del Palmeiras è morto nella nottata dopo essere rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco nel corso degli scontri avvenuti con le forze dell'ordine in seguito alla sconfitta della squadra brasiliana contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club , che si è giocata ad Abu Dhabi. Come riporta O Globo, i fatti sono avvenuti a San Paolo nella zona di Palestra Italia, nei pressi dello stadio Allianz Parque, dove era stato allestito un maxi schermo che ha permesso ai tifosi del Verdao di seguire la partita. Ma dopo la sconfitta, arrivata soltanto nei minuti finali dei tempi supplementari, i tifosi hanno sfogato la delusione scontrandosi prima tra loro, poi con le forze dell'ordine, che hanno risposto utilizzando gas lacrimogeni e spray al peperoncino .

Arrestato un uomo: è il presunto assassino

L'uomo, gravemente ferito, era stato ricoverato d'urgenza presso un ospedale di San Paolo, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. A confermare il decesso avvenuto nella notte è stato un portavoce della polizia militare, che ha precisato anche che un'altra persona - che appare in un video mentre scappa via con una pistola in mano - è stata arrestata: si presume sia l'assassino. Non sono state fornite le generalità né della vittima, né del presunto colpevole.