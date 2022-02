Torna Goal Deejay, stasera alle 19

Calcio e tantissima musica nella nuova puntata di Goal Deejay in onda oggi alle 19.00 su Sky Sport Football: Melissa Satta sarà in compagnia di Andrea Marchesi e Michele Mainardi di Radio Deejay

Finalmente ritorna Goal Deejay oggi alle 19.00 su Sky Sport Football e in streaming su NOW. In questa puntata di Goal Deejay, dedicata ai 40 gol più belli di questi gironi di Champions, Europa e Conference League, si parlerà anche dell’anniversario di Radio Deejay e che il 1° febbraio 2022 ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività. Ad accompagnare le magie delle notti Europee, ci sarà la Forty Forti di Radio Deejay con i brani di successo che ne hanno fatto la storia.