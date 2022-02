Paura per Roberto De Zerbi, bloccato con staff e giocatori dello Shakhtar a Kiev come sta accadendo anche all'ex allenatore della Roma. Fonseca doveva partire in mattinata insieme alla famiglia, ma è drammatica la situazione dell'Ucraina nelle ultime ore: "Lo spazio aereo è chiuso - ha raccontato a Jornal de Noticias -, sinceramente non so come uscirò da qui. Questo è il giorno peggiore della mia vita"

Sono ore drammatiche in Ucraina , dove la guerra è già esplosa dopo l’inizio delle operazioni militari della Russia nella notte . Una situazione che sta vivendo in prima persona Roberto De Zerbi , allenatore dello Shakhtar Donetsk, bloccato in un hotel di Kiev insieme allo staff e ai giocatori brasiliani della rosa. Difficoltà raccontate in diretta a Sky Sport , ma l’ex Sassuolo non è l’unico allenatore dai trascorsi in Serie A che non riesce ad abbandonare l’Ucraina. Nella capitale si trova anche Paulo Fonseca , tecnico della Roma fino alla scorsa estate e già manager dello Shakhtar dal 2016 al 2019, che ha raccontato la delicatissima evoluzione della situazione ai colleghi portoghesi di Jornal de Noticias .

Fonseca: "È il giorno più brutto della mia vita"

approfondimento

De Zerbi: "Non siamo eroi, qui per fare calcio"

"Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito - ha spiegato Paulo ai suoi connazionali -, avevo un volo in programma per oggi ma ora è impossibile uscire da qui. Gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso". Sposato con l’ucraina Kateryna, compagna con la quale si trova in un hotel di Kiev insieme al figlio, Fonseca ha descritto il caos cittadino: "Al momento puoi lasciare Kiev solo via terra e tutti cercano di scappare a Leopoli. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così molte macchine. Le code sono enormi e non c'è più benzina. Non ci resta che pregare che non cada una bomba accanto a noi. Sinceramente non so come uscirò da qui". L’ex Roma ha concluso: "Ci sono diversi aerei militari e file enormi nei supermercati, la gente compra di tutto e non è rimasto molto. Questo è il giorno peggiore della mia vita. Ora è il momento di aspettare ed essere fortunati".