Agenas: intensive al 6%, un anno fa al 28%

Monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: l'occupazione dei posti in terapia intensive da parte di pazienti Covid-19, in Italia, è ferma al 6%, a fronte del 28% che si registrava esattamente un anno fa. Stabile anche, al 14%, la percentuale di posti letto in area non critica che, un anno fa, di questi tempi, era più del doppio e, con un trend in crescita, toccava il 32%