Lautaro positivo, non parte per l'Argentina

Marche, balzo ricoveri a 218 (+16) e 8 decessi

Nuovo balzo di ricoveri per Covid nelle Marche nonostante 32 persone dimesse in una giornata: ora sono 218 (+16) di cui 5 in terapia intensiva (-2), 68 in semintensiva (+6) e 145 in reparti non intensivi (+12). Lo fa sapere la Regione. In 24ore rilevati 1.055 casi di positività e l'incidenza è salita a 1.162,71 (ieri 1.052,79). Otto i decessi correlati alla pandemia in un giorno e il totale regionale di vittime sale a 3.674.