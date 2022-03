Clivense, Pellissier torna in campo a 43 anni

L'ex capitano del Chievo scenderà in campo in Terza Categoria: "Avevo promesso di giocare almeno una partita e manterrò la parola data. Spero di non fare brutta figura, prima basavo tutto sugli scatti ma ora devo capire che non posso correre come una volta. Giocherò davanti: sono nato e morirò attaccante, spero di fare anche un gol. Il futuro della Clivense? Ho sempre guardato i migliori e in Europa tanti club puntano sul vivaio, che è la base anche del nostro progetto"

"Mi auguro di non fare brutta figura perché non gioco ormai da tre anni – prosegue Pellissier – La problematica più grande non è quella di correre, ma capire che non puoi più farlo come prima. Io basavo le mie qualità sullo scatto, ora devo gestirmi in altri modi. Mi auguro che la categoria mi aiuti a non fare brutta figura. Regalo di compleanno? Sembra fatto apposta. Sarà la penultima giornata, in queste due settimane mi sono allenato molto. Era necessario e continuerò a farlo anche la prossima per poter dire di aver fatto il mio. Giocherò davanti, sono nato attaccante e morirò attaccante. Mi piace tirare, fare gol ed esultare: non so se ci riuscirò, ma ci proviamo. Il bello del gol è quello che viene dopo, prima speri e poi sfoghi tutto. Nell'ultima partita in Serie A mi è dispiaciuto uscire, ma Di Carlo lo fece per concedermi l'ultimo saluto dei tifosi. Non volevo, ma a posteriori ho capito che ha avuto ragione lui".