All'asta la maglia di Maradona della Mano de Dios

La maglia della " Mano de Dios " verrà messa all'asta. Dal 20 aprile al 4 maggio , infatti, sarà possibile acquistare su internet la numero 10 di Maradona , con la quale El Pibe de Oro realizzò, nei quarti di finale del Mondiale 1986 contro l'Inghilterra, il celebre gol con la mano e "il gol del secolo" dopo aver dribblato l'intera difesa avversaria. Ad annunciarlo ci ha pensato la società Sotheby's, che ha fissato come prezzo di partenza 4 milioni di sterline (che equivalgono a oltre 5 milioni di euro). Tuttavia, come stimato dalla stessa società, c'è la possibilità che per un cimelio del genere si arrivi fino a 6 milioni di sterline , più di 7 milioni di euro.

Hodge: "Sono stato l'orgoglioso proprietario di questa maglia per oltre 35 anni"

La maglia dell'Argentina per più di 35 anni è stata di proprietà di Steve Hodge, centrocampista della nazionale inglese che la scambiò con Maradona al termine della partita vinta dagli argentini per 2-1 allo stadio Azteca. Successivamente il cimelio era stato donato al National Football Museum di Manchester, con Sotheby's che a sua volta lo esporrà nella sua sede londinese durante il periodo della vendita sul web. "Sono stato l'orgoglioso proprietario di questo articolo per oltre 35 anni - ha dichiarato Hodge. Per me è stato un privilegio aver giocato contro unod ei calciatori più grandi e magnifici di tutti i tempi". C'è curiosità per vedere a che cifra verrà battuta la numero 10 di Maradona: fino ad ora il record per una maglia venduta all'asta si è registrato nel giugno 2019 con quella della leggenda del baseball americano Babe Ruth, risalente al 1928-30, che venne acquistata per 5,64 milioni di dollari.