Futsal femminile, Falconara vince la Coppa Italia

Coach Neri recupera Dibiase tra i pali, ma deve rinunciare alla stella Fifò, squalificata. Pronti via e il primo sussulto è già quello giusto: passano appena 38'' e Rafa Pato Dal'Maz la sblocca con un destro ravvicinato, imparabile per Margarito. Contrariamente alle precedenti due uscite, memore degli errori commessi, il Falconara inizia con piglio più aggressivo. E gli effetti non si fanno attendere: minuto 8, Janice indovina l'angolo. Le marchigiane avrebbero anche l'occasione di andare negli spogliatoi sul più tre ma super Margarito disinnesca un calcio di rigore di Dal'Maz. E Belam ci mette anche il resto, depositando in rete il pallone che di fatto riporta le tarantine in corsa.