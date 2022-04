Speranza: "Virus circola, mascherina essenziale"

Ue, mortalità in eccesso Ue scende al 7% in gennaio e febbraio

Dopo la quarta ondata di mortalità in eccesso nell’Ue nell’autunno del 2021, quando ha raggiunto un picco del 26% in novembre e del 23% in dicembre, il 2022 è iniziato con una netta decelerazione. In gennaio e febbraio 2022, informa Eurostat, la mortalità in eccesso nell’Ue è stata del 7%, in entrambi i mesi. In Italia è rimasta sotto la media Ue, al 5,5% in gennaio e al 4,8% in febbraio. La mortalità in eccesso è la percentuale di decessi che eccede la media del periodo 2016-19, prima della pandemia di Covid-19.