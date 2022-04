Pur impegnati tra tornei, campionati e coppe, non escludiamo che calciatori, allenatori e campioni vari trovino il tempo e il piacere di scartare un uovo nel giorno di Pasqua. Non potranno abusare della cioccolata, ma saranno curiosi di scoprire cosa c'è dentro. Chissà quali sorprese vorrebbero trovare: qualcosa per dimenticare o per motivarsi, per decidere al meglio il proprio futuro, rivivere il passato e affrontare le prossime sfide