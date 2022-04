Iss: calano incidenza ed Rt

Speranza: "1,2 mln italiani con Covid, cautela e vaccini"

"La pandemia non è conclusa: siamo usciti dallo stato di emergenza e siamo in una fase diversa da quella del passato, ma il virus non è scomparso, oggi ci sono 1,2 mln di italiani con il Covid e ancora ci sono delle vittime. Dunque non bisogna abbassare la guardia, bisogna avere prudenza e insistere con la campagna di vaccinazione. La mia sarà la voce, sia pure controcorrente, di chi continua a chiedere cautela". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.