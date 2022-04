Ieri in Italia 87.940 nuovi casi e 186 decessi

Oggi la Conferenza Regioni su Covid, Def e Pnrr

Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato per oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All'ordine del giorno anche i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata, dalla Conferenza di coordinamento di finanza pubblica e dalla Conferenza Stato-Regioni che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato (con modalità di videoconferenza) rispettivamente alle 15.15, alle 15.20 e alle 15.30 dello stesso 28 aprile. Sono previsti, tra l'altro: in Conferenza Unificata, il parere sul decreto per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" ed il parere su Ddl di conversione in legge del DL sulle misure urgenti per contrastare gli effetti economico della crisi ucraina. Inoltre, nella Conferenza di coordinamento di finanza pubblica il parere sul Documento di economia e finanza 2022 (DEF); in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul DPCM sulle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per far fronte al dissesto idrogeologico, il parere sul Decreto relativo alle risorse destinate agli "Investimenti fognatura e depurazione" (Missione 2, Componente 4 del Pnrr) ed il parere sulle Linee Guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico.