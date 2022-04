Il mondo del calcio è in apprensione per Mino Raiola. Il procuratore è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano, lì dove era stato operato lo scorso gennaio. "Sta combattendo" ha detto Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele. Fra le persone che hanno fatto visita al noto procuratore c'era anche Zlatan Ibrahimovic, che ha passato questo giovedì pomeriggio all'ospedale milanese per stare al fianco del suo procuratore da quasi 20 anni.