Ieri in Italia 58.861 casi e 133 decessi

Pechino annuncia inasprimento restrizioni: obbligo test

Le autorità di Pechino hanno comunicato l'entrata in vigore di nuove restrizioni, incluso l'obbligo di test per accedere a numerosi spazi pubblici, per contenere i crescenti contagi da Covid-19 nella capitale cinese. L'annuncio arriva il primo giorno del weekend lungo della Festa del Lavoro, occasione che i cinesi spesso colgono per viaggiare. Quest'anno il peggior focolaio di casi dall'inizio del 2020 sta costringendo però molti a rimanere a casa. Di fronte alla contagiosa variante Omicron, le autorità cinesi hanno rafforzato la loro politica zero Covid, effettuando massicci screening e confinamenti non appena compaiono i primi casi. Queste misure rigorose hanno portato a un rallentamento dell'economia del paese e a una crescente frustrazione tra la popolazione.