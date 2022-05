Iss: scende incidenza a 458, Rt stabile a 0,96

Draghi: "Svolta da vaccini, ma pandemia non è finita"

"Vorrei ringraziare il Presidente Biden e tutti gli organizzatori per aver ospitato questo importante incontro. Lo sviluppo di vaccini efficaci e l'organizzazione di campagne di vaccinazione di successo hanno segnato una svolta nella lotta contro la pandemia. In molti dei nostri Paesi abbiamo eliminato le restrizioni, riaperto le scuole, rilanciato l'economia. Abbiamo salvato vite - e siamo tornati a una vita normale. Ma - come ben sappiamo - la pandemia non è finita". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel videomessaggio in occasione del secondo Global Covid Summit. Lo riporta l'account Twitter di Palazzo Chigi.