Insulti razzisti, squadra lascia campo: ko e multa

La formazione Under 18 dell'Arcellasco (squadra di Erba, provincia di Como) ha lasciato il campo dopo le offese razziste nei confronti di un suo giocatore: il giudice sportivo però l'ha sanzionata con la sconfitta a tavolino, una multa e un punto di penalizzazione in classifica

Dopo il danno anche la beffa, dal retrogusto davvero amarissimo. È quanto accaduto alla formazione Under 18 dell'Arcellasco (squadra di Erba, provincia di Como) che è stata sanzionata dal giudice sportivo con la sconfitta per 3-0 a tavolino, 80 euro di multa a un punto di penalizzazione in classifica per aver lasciato il campo – interrompendo così anticipatamente l’incontro del campionato regionale in quel momento in corso – dopo che un suo giocatore è stato vittima di insulti razzisti da parte di un avversario (sanzionato con 11 giornate di squalifica) nel corso della gara giocata contro il Bresso lo scorso 26 aprile.