La European Club Association , che rappresenta oltre 240 importanti squadre di calcio europee, ha approvato le riforme della UEFA per le competizioni europee maschili per club a partire dalla stagione 2024/2025, che sono state pienamente approvate dal Comitato Esecutivo dell’organo di controllo del calcio europeo a Vienna.

Arriva l'approvazione anche dall’ECA per il nuovo format delle coppe europee approvato dalla Uefa. Il presidente dell'Associazione europea dei club Nasser Al-Khelaifi (succeduto ad Andrea Agnelli dopo il "caso" Superlega) ha collaborato con il numero uno della Uefa Alexsander Ceferin per modificare il format con l'obiettivo di garantire una evoluzione più equilibrata e progressiva delle competizioni per club. L’ECA ha a lungo sostenuto riforme per rendere il calcio per club in tutte le competizioni europee più sostenibile, inclusivo e di successo.