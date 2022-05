Scontro di gioco, l'arbitro salva un giocatore

Franzò: "Ho temuto il peggio"

L'esperienza di Franzò è stata determinante per tenere in vita il giovane portiere. Un gesto tanto istintivo, quanto fondamentale: "Lavoro in sala operatoria e sono abituato a questi episodi - ha spiegato l'arbitro alla trasmissione "Zona Rossoblù" - Vedendo che non riprendeva conoscenza, ho temuto il peggio e ho cominciato le manovre di rianimazione. L’istinto mi ha portato subito a mettermi a disposizione. Non è stato soltanto merito mio, tutti hanno dato un contributo: l'unione fa la forza. Non so se ci sia stato effettivamente l’arresto cardiaco, ma su quello respiratorio non ho dubbi e ha rischiato tantissimo. Senza assistenza non ci sarebbe stato un buon epilogo".