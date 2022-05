L'ex portiere, ricoverato dallo scorso 23 aprile a causa di una emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un'aneurisma, potrebbe uscire dalla terapia intensiva come spiega il figlio Andrea sui social: "Potrebbe essere spostato in un altro reparto"

Buone notizie dall'ospedale di Alessandria per Stefano Tacconi. L'ex portiere, ricoverato dallo scorso 23 aprile, potrebbe presto uscire dalla terapia intensiva. L'aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva dal figlio Andrea, che ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Dopo aver sconfitto un'altra febbre, probabilmente in giornata uscirà dalla terapia intensiva e verrà spostato in un nuovo reparto".