Bergamini, slitta l'udienza: forfait di 3 giudici

Riserva continue sorprese il processo Bergamini, il calciatore del Cosenza ucciso nel 1989. All’improvviso infatti, nelle ore che precedevano l’udienza in programma, hanno dato forfait ben tre giudici popolari, caso singolare. Sarebbe bastata anche solo la presenza di uno di loro per far sì che il tutto si potesse svolgere regolarmente ed invece in questo modo si è andati incontro all’ennesimo rinvio. Per motivi di lavoro, per lo stato di salute della madre e per dover badare alla figlia, in poco tempo sono così arrivate tre defezioni e l’aula del tribunale di Cosenza, che era già pronta a procedere, si è così svuotata. L’udienza del processo penale a carico di Isabella Internò, imputata per concorso in omicidio volontario pluriaggravato, si sarebbe tenuta nonostante l’assenza anche di 4 testi: uno di questi – Renzo Castagnini, ex compagno di Denis Bergamini – impegnato nei playoff di Lega Pro con il Palermo in qualità di direttore sportivo. Gli altri hanno mandato certificazione medica.

Dopo i colpi di scena riservati dall’ultima udienza, che aveva tra l’altro portato il giudice Paola Lucente a convocare d’urgenza il pm di allora Ottavio Abate per chiarire alcuni aspetti, relativi soprattutto al verbale sulle cause della morte di Denis, si verifica dunque un fatto insolito, che complica ulteriormente un processo in corso ben 33 anni dopo l’uccisione di un ragazzo di 27 anni.