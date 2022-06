Definitiva la norma su 5 sostituzioni a partita

I 5 cambi, introdotti per la prima volta nel maggio 2020 per tutelare la salute dei calciatori durante la pandemia, diventano una regola permanente. L'IFAB ha deciso di aumentare anche il numero di giocatori da portare in panchina: si potranno avere a disposizione un massimo di 15 elementi, 3 in più rispetto ai 12 avuti fino alla scorsa stagione Condividi

Le 5 sostituzioni diventano una regola permanente del calcio. Durante la sua 136ª Assemblea Generale Annuale (AGM) a Doha, l'IFAB (International Football Association Board) ha approvato le modifiche alle regole del calcio che entreranno in vigore dal 1 luglio 2022. L'AGM, alla quale hanno partecipato Infantino e diversi rappresentanti della FIFA e della FA, ha discusso anche dei processi in corso sui sostituti per commozione cerebrale, sulle possibili alternative al fuorigioco e sugli ultimi sviluppi tecnologici a supporto degli arbitri.

Nel maggio 2020, a seguito di una richiesta della FIFA per proteggere il benessere dei giocatori durante la pandemia, l'IFAB aveva introdotto un emendamento temporaneo - in seguito prorogato più volte - che permetteva alle squadre di effettuare fino a cinque sostituzioni. Nella riunione di lunedì questa opzione è stata introdotta in maniera permanente nelle Regole del Gioco 2022/23: è stata confermata l'attuale limitazione delle tre finestre all'interno delle quali effettaure i 5 cambi più quella dell'intervallo, mentre è stato deciso di aumentare da 12 a 15 il numero massimo di giocatori da portare in panchina.