Dopo un anno di stop, Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina. Venerdì scorso è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Fatih-Karagumruk - club di prima divisione turca - e questo lunedì ha rilasciato le sue prime parole in conferenza: "Per me è importante ricominiciare dopo un anno di stop", ha detto l'ex allenatore della Juventus, che poi ha anche spiegato cosa lo ha spinto ad accettare l'offerta del suo nuovo club: "Ho avuto contatti anche con tanti club, sia in Italia che all'estero, ma mi hanno convinto le ambizioni del Karagumruk, che sono identiche alle mie. Per questo sono qui: per fare un bel campionato e fare buoni risultati. In tutta la mia carriera ho sempre giocato per vincere ed è così anche oggi. Eccomi qui, per il solito obiettivo di sempre", ha commentato.